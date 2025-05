Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar Júnior, comentou esta quarta-feira a situação do filho no Santos e revelou os objetivos principais da transferência para o clube brasileiro.

«O projeto do Neymar era ficar cinco meses no Santos para se recuperar. Esse era o projeto. Se conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisava que ele jogasse no Campeonato Paulista, tivemos que antecipar a entrada dele em campo. Isso fez com que atrasasse o processo de recuperação», começou por dizer após a derrota no jogo particular com o Leipzig (3-1).

«Agora estamos tranquilos e a recuperar. O segundo projeto sou eu, na minha pessoa física, em ajudar o Santos. Eu vou ficar com Marcelo Teixeira (presidente do Santos) durante alguns anos, até resolvermos. Mas o Neymar ainda vai decidir, vai depender dele», acrescentou.

De recordar que o internacional brasileiro termina contrato com o Santos no próximo dia 30 de junho. Este ano fez um total de 11 jogos e o próprio recusou-se a dar novidades sobre a renovação de contrato.

«Não vou responder mais sobre isso. Já disse que ainda não sei. Estou a pensar. Não adianta perguntar-me de novo daqui a três dias, porque a resposta será a mesma. Só vou decidir isso depois do dia 12», referiu à SporTV.

De referir que, em caso de renovação, o vínculo seria prolongado até ao Mundial de 2026, que arranca no dia 11 de junho desse ano.