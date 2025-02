Turbulência de início ao fim no dérbi entre Palmeiras e Corinthians (1-1), para o Campeonato Paulista. O granizo adiou o arranque de uma partida que teve um pouco de tudo e acabou em choro para o craque do Verdão, Estêvão, após desperdiçar um penálti no tempo de compensação.

Os golos surgiram na primeira parte, primeiro por Maurício, que adiantou o Palmeiras ao minuto 9, depois por Yuri Alberto, que repôs a igualdade perto do intervalo.

Esse foi o ponto alto da exibição do avançado do Corinthians, que não demorou a descambar. Os festejos do golo (pontapeou a bandeirola de canto) valeram-lhe o cartão amarelo, ao qual se seguiu outro, a meio da segunda parte, por simulação. O treinador do Timão, Ramón Díaz, mostrou-se incrédulo, no banco.

Ao minuto 90+3 surgiu o momento do jogo. O maior ascendente do Palmeiras, com um remate de Mayke ao poste pelo meio, redundou num penálti que a estrela da companhia, Estêvão, bateu para defesa de Hugo Souza (ex-Desp. Chaves). O craque, de apenas 17 anos, acabou a chorar, mas Abel Ferreira tratou de o confortar, com críticas à arbitragem pelo meio.

«Quero acarinhar o Estêvão e toda a equipa, senão os outros ficam com ciúmes. Foi muito bonito, no fim do jogo, o Estêvão falar aos adeptos. O guarda-redes defendeu o penálti e não o deixaram fazer a recarga porque houve invasão (da grande área)», disse o treinador português, após o jogo.

O Palmeiras segue no segundo lugar do Grupo D do Paulistão, com 12 pontos, menos quatro do que o líder, São Bernardo. Quanto ao Corinthians lidera o Grupo A, com 19 pontos.

No Campeonato Carioca, o campeão brasileiro, Botafogo, derrotou o Nova Iguaçu (0-1) com um golo de Kayke, para lá do minuto 90, já depois de Savarino ter desperdiçado um penálti. O Glorioso, que tem um jogo em atraso, ascende ao quarto lugar da tabela, com 12 pontos.