O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu este domingo por 2-0 em casa do Santos, em jogo da 30.ª jornada da Série A, e subiu à condição ao segundo lugar do campeonato, que é liderado pelo Atlético Mineiro.

Rony colocou o Palmeiras em vantagem, aos 44 minutos, após solicitação de Raphael Veiga, e, aos 72 minutos, os papéis inverteram-se para o segundo golo: Rony fez a assistência e Raphael Veiga concretizou o golo.

O Palmeiras ainda marcou mais duas vezes, mas os golos de Rony (aos 40 e 50 minutos) foram anulados pelo VAR. Nada que impedisse a equipa de Abel Ferreira de conquistar o quinto triunfo consecutivo.

O Palmeiras ocupa agora segunda posição do Brasileirão, com 55 pontos, a dez do líder Atlético Mineiro, mas com mais dois jogos do que o Flamengo, que é terceiro com 53 pontos e joga esta segunda-feira no terreno da Chapecoense.