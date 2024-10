Lucas Paquetá é um dos futebolistas investigados no âmbito do escândalo que assolou o futebol inglês em relação a apostas desportivas ilegais. O brasileiro do West Ham foi alvo de uma nova alegação recentemente, na imprensa inglesa, de que estivesse a obstruir a investigação.

O médio terá forçado cartões amarelos no futebol inglês para beneficiar apostadores da sua cidade-natal, no Brasil, de acordo com a acusação deduzida pela Associação de Futebol Inglesa (FA). O jogador pronunciou-se sobre o assunto, através das redes sociais, nesta quinta-feira.

«Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de impresa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso», escreve.

«Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. A publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão a colocar em risco minha chance de receber um julgamneto justo. Portanto, instruí os meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão a chegar ao domínio público», garantiu o internacional brasileiro.

O atleta nega liminarmente as acusações e reitera a sua inocência. Paquetá, de 27 anos, leva nove jogos e dois golos marcados esta época.