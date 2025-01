O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, empatou este sábado no terreno do Noroeste, na segunda jornada do Paulistão.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Noroeste saiu do intervalo com vontade de mudar a maré do jogo e abriu o marcador aos 51 minutos. Carlos de Moura aproveitou assistência de Maycon e colocou a bola no fundo das redes.

A equipa de Abel Ferreira reagiu e aos 69 minutos empatou o jogo, com um golo do jovem Thalys, assistido por Flaco López.

Com este resultado, o Palmeiras lidera o Grupo D com quatro pontos, mas mais um jogo que os adversários.