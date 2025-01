O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, venceu o Santos, do técnico luso Pedro Caixinha, por 2-1, numa reviravolta operada na segunda parte do jogo. A partida do Paulistão realizou-se na madrugada desta quinta-feira na Vila Belmiro, em Santos.

Guilherme abriu o placar pelo «peixe» aos 35 minutos do primeiro tempo e teve um festejo curioso - imitou uma comemoração de Neymar e fingiu estar a assinar um contrato, quase que pedindo ao internacional brasileiro para voltar ao clube.

Guilherme, do Santos, comemorou o seu gol contra o Palmeiras simulando uma assinatura de contrato e imitando a comemoração de Neymar.



📸 Reprodução/CazéTV pic.twitter.com/GxZIQSF7uM — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 23, 2025

Thalys, aos 67 minutos, igualou de cabeça. Richard Rios, já nos descontos, marcou o golo da vitória na ressaca de um canto.

O Palmeiras assume a liderança do Grupo D com sete pontos, enquanto o Santos permanece em segundo no Grupo B, com quatro. As equipas voltam a campo no sábado. O Santos visita o Velo Clube às 18h30 e o Palmeiras recebe o Novorizontino às 20h30.