Depois de um ano em Lisboa, ao serviço do Benfica, Pedrinho mudou-se para a Ucrânia, para representar o Shakhtar Donetsk, mas a guerra afastou-o, pelo menos temporariamente, do clube originário da região de Donbass.

No Brasil à espera de resolver o futuro, o jogador de 24 anos mantém a forma no CSA, emblema da segunda divisão brasileira, e enquanto espera por um novo desafio, já que o regresso ao Shakhtar é improvável.

«Quando começou a guerra já era final de temporada na Europa e o Brasileirão já tinha começado. As coisas aconteceram muito rapidamente e o tempo foi curto. Por isso, resolvi sentar-me com o meu empresário e ver o que podia acontecer. Agora é esperar, porque não podemos tomar uma decisão precipitada», afirmou, à TV Gazeta.

«Estou com a cabeça bem tranquila. Para onde quer que vá, só quero jogar o meu futebol, mostrar o meu talento, seja na Europa ou no Brasil. Todos os jogadores sonham, ainda por cima jovens, em estar na Europa, mas não teria qualquer problema em ficar no Brasil», acrescentou.

Pedrinho, refira-se, fez quatro golos e duas assistências em 19 jogos pelo Shakhtar, antes da interrupção causada pela guerra. O último jogo oficial realizado foi em dezembro de 2021, praticamente há seis meses.