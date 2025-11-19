Internacional
Pedro lesiona-se e é baixa no Flamengo para a final da Libertadores
Avançado falha duelo com o Palmeiras, de Abel Ferreira
Rude golpe para o Flamengo, mas uma excelente notícia para o Palmeiras: o avançado Pedro vai falhar a final da Libertadores, devido a lesão.
O Flamengo revelou, esta quarta-feira, que o jogador de 28 anos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda num treino e a expectativa é que volte aos relvados apenas em 2026.
Pedro já estava a contas com uma fratura no antebraço direito, contraída na meia-final com o Racing. O avançado, contudo, vinha a recuperar dessa lesão e tudo indicava que estivesse disponível para defrontar a equipa de Abel Ferreira na final da Libertadores, marcada para o próximo dia 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Juntos sempre, meu 9. A Nação te ama. #lancedojogo pic.twitter.com/QdNofiG44Z— Flamengo (@Flamengo) November 19, 2025
