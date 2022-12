Pelé vai continuar internado e ainda não tem data para receber alta hospitalar, apesar de ter apresentado melhorias no quadro de infeção respiratória.



Esta é a informação que consta no último boletim clínico disponibilizado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Rei se encontra internado desde 29 de novembro.



De resto, há seis dias a unidade hospitalar já tinha revelado que o antigo internacional brasileiro já tinha apresentado uma «melhoria progressiva».



O comunicado do hospital Albert Einstein:

«Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis.»