Quem é o melhor do mundo? A pergunta divide sempre opiniões, mas Pelé não tem dúvidas a escolher entre Messi e Ronaldo.



«Essa pergunta... hoje é difícil. Há algum tempo era fácil de apontar o melhor do mundo. Hoje acho é o Ronaldo. Está mais estável. Há dez anos que está bem, mas não nos podemos esquecer do Messi. Há alguns bons jogadores na Europa. Como tenho de ser honesto, o meu pai, a minha mãe fecharam a fábrica. Pelé só vai ter um, não haverá outro igual», disse, entre risos, numa entrevista ao canal de YouTube «Pilhado».



O «Rei» marcou 1281 golos na carreira e somou vários títulos, com destaque para os três Campeonatos do Mundo pelo Brasil. A lenda do futebol mundial considera-se o melhor de sempre.



«Melhor que Ronaldo e Messi? Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Esquecem-se do Zico, Ronaldinho Gaúcho. O pessoal fala sempre dos europeus como Beckenbauer e Cruyff, mas não tenho culpa. Acho que o Pelé foi melhor que todos os eles. Porquê? Porque todos me comparam com eles», referiu.