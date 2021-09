Internado há sensivelmente uma semana num hospital de São Paulo, Pelé deu notícias nesta segunda-feira, confirmando ter sido operado para remover um tumor.

«No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana», informou o ex-futebolista, tricampeão do Mundo pelo Brasil, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Pelé disse estar a sentir-se «muito bem», agradeceu o cuidado com que tem sido tratado e o carinho que tem recebido. «Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos», acrescentou.

Pelé tem 80 anos e um histórico de problemas de saúde que o têm deixado debilitado. No início deste ano, a Netflix exibiu um documentário sobre o antigo jogador, que apareceu nas filmagens sentado numa cadeira de rodas.

