A lenda do futebol brasileiro Pelé garante que está «bem» apesar de alguns problemas físicos, que entende serem normais fruto da idade.

A mensagem de estabilização do antigo jogador, hoje com 79 anos - completa 80 em outubro - foi revelada através de um comunicado da sua assessoria de imprensa, no qual esclareceu as palavras do filho Edinho sobre o seu estado de saúde, salientando que não evita «cumprir compromissos da sempre movimentada agenda».

«Obrigado pelas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou a completar 80 anos este ano. Tenho dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade. Não tenho medo, sou determinado, confiante no que faço. Na semana passada, tive a honra de encontrar-me com o presidente da CBF [Confederação Brasileira de Futebol] no estúdio em que estava a gravar o meu documentário. Tive duas sessões de fotos no mês passado para campanhas que utilizam a minha imagem e testemunho», começou por referir.

«Tenho vários eventos futuros agendados. Eu não evito cumprir compromissos da minha sempre movimentada agenda. Continuo a aceitar as minhas limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola a rolar», concluiu.

Esta semana, ao Globoesporte, o filho de Pelé, que é o atual coordenador técnico e de desenvolvimento das camadas jovens do Santos, afirmara que o pai só conseguia andar com ajuda de um andarilho. «Ele não consegue andar normalmente. Só com o andarilho. Até melhorou um bocado, mas ainda tem bastante dificuldade», frisou.

Nos últimos anos, Pelé passou por várias cirurgias ao quadril, a primeira delas em 2012. As últimas aparições públicas do brasileiro têm sido à boleia de um andarilho ou de cadeira de rodas.