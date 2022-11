Pelé foi internado, esta quarta-feira, numa unidade hospitalar em São Paulo, confirmou a sua filha, Kely Nascimento.



Ao contrário das informações avançadas pela ESPN brasileiro, o 'Rei' não foi hospitalizado de emergência. De acordo com Kely Nascimento, a lenda do futebol canarinho não houve «surpresa nem emergência» na sua ida para o hospital.



«Olá, amigos. Eu quero vir aqui abafar um pouquinho o que se está a passar. O meu pai está internado, está regulando medicamento. Não me vou meter num voo e correr para lá (no hospital). Os meus irmãos estão no Brasil de visita e eu vou no Ano Novo. Não houve surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo o carinho e amor», escreveu nas redes sociais.



Recorde-se que Pelé luta contra um cancro do cólon desde 2021.