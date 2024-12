Depois de ter conseguido a subida à Serie A do Brasil, Pepa renovou contrato com o Sport até ao fim de 2025.



O anúncio foi feito pelo presidente do Leão, Yuri Romão, na última segunda-feira.



De resto, o acordo entre o emblema brasileiro e o técnico português previa uma renovação automática em caso de promoção ao Brasileirão. No entanto, as eleições para a presidência do Sport levaram o presidente a anunciar a extensão do vínculo com Pepa após a vitória eleitoral.



«Pepa é um profissional de altíssimo nível. Antes de viajar falou comigo acerca da vontade de permanecer. A esposa e os adjuntos também manifestaram interesse na permanência», referiu Yuri Romão, citado pelo Globo Esporte.



Em 16 jogos pelo Sport, Pepa somou nove vitórias, quatro empates e três derrotas.