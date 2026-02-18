Segundo o Globoesporte, Philippe Coutinho pediu a rescisão de contrato ao Vasco da Gama. O jogador de 33 anos está no clube desde 2025.

A intenção de Philippe Coutinho terá surpreendido a direção do clube. O Globoesporte refere, também, que o próprio jogador ligou, inclusive, ao treinador Fernando Diniz a pedir que autorizasse a rescisão de contrato.

Com passagens por Inter, Liverpool, Bayern Munique e Barcelona, o internacional brasileiro está assim na porta de saída do emblema carioca. Philippe Coutinho realizou, no total das duas passagens que teve pelo clube (2010 e 2025), 124 jogos, 22 golos e dez assistências.