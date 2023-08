Phia Sundhage já não é selecionadora da seleção feminina do Brasil, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



A treinadora sueca estava no cargo desde 2019 e alcançou 34 vitórias em 54 partidas, tendo conquista uma Copa América. A técnico, de 63 anos, não resistiu à eliminação precoce do Campeonato do Mundo - o Escrete caiu na fase de grupos.



A um ano de terminar contrato, Pia Sundhage deixa o Brasil. A CBF informa que vai anunciar a seu/sua sucessor/a nos próximos dias com vista aos Jogos Olímpicos de 2024 e ao próximo Mundial.