A Portuguesa informou, esta terça-feira, que já identificou e excluiu da condição de sócios os adeptos que dirigiram «ofensas racistas» ao guarda-redes Hugo Souza.

O emblema brasileiro também enviou as identidades dos adeptos às autoridades e reforçou o «repúdio aos atos», que tiveram lugar no último domingo, no duelo dos quartos de final do Paulistão, que o Corinthians venceu nos penáltis.

Após a partida, Hugo Souza foi confrontado por adeptos da equipa da casa, quando deixava o relvado, em direção ao túnel. «Favelado», «sem dente», «passa fome», «piolhento» e «vai cortar esse cabelo» foram alguns dos insultos dirigidos ao antigo guarda-redes do Desportivo de Chaves.