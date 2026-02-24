Portuguesa expulsa sócios por «ofensas racistas» a ex-Desp. Chaves
Clube lamenta os insultos dirigidos a Hugo Souza, no passado domingo
A Portuguesa informou, esta terça-feira, que já identificou e excluiu da condição de sócios os adeptos que dirigiram «ofensas racistas» ao guarda-redes Hugo Souza.
O emblema brasileiro também enviou as identidades dos adeptos às autoridades e reforçou o «repúdio aos atos», que tiveram lugar no último domingo, no duelo dos quartos de final do Paulistão, que o Corinthians venceu nos penáltis.
Após a partida, Hugo Souza foi confrontado por adeptos da equipa da casa, quando deixava o relvado, em direção ao túnel. «Favelado», «sem dente», «passa fome», «piolhento» e «vai cortar esse cabelo» foram alguns dos insultos dirigidos ao antigo guarda-redes do Desportivo de Chaves.
A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.
