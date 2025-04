O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Sport Recife de Pepa, por 2-1, em jogo referente à segunda jornada do Brasileirão.

A jogar na condição de visitante, o Palmeiras assumiu a vantagem do marcador aos 33 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Flaco López. A equipa orientada pelo português Pepa reagiu e empatou aos 38 minutos, depois de Lucas Lima assistir Chrystian Barletta.

O golo da vitória surgiu aos 90+1 minutos, outra vez de grande penalidade. No segundo golo já foi Joaquín Piquerez a finalizar.

Em sétimo lugar e com quatro pontos segue o Palmeiras, enquanto o Sport Recife está em 18.º, com apenas um.

Leonardo Jardim perde por três

No terreno do Internacional, o Cruzeiro de Leonardo Jardim perdeu por três golos, num jogo em que se viu reduzido a dez unidades aos 21 minutos.

Jonathan Jesus viu a cartolina vermelha e desfalcou a equipa do técnico português. Com superioridade numérica, o Internacional resgatou os três pontos.

Alan Patrick (31m), Enner Valencia (37m) e Rafael Borré (77m) marcaram os golos da partida.

Esta foi a primeira derrota de Leonardo Jardim, que segue em 12.º, com três pontos. O Internacional lidera o campeonato brasileiro, com quatro.

Renato Paiva sorri em casa

O Botafogo de Renato Paiva recebeu e venceu o Juventude, por 2-0.

Igor Jesus, aos 24 minutos, e Mateo Ponte, aos 63, marcaram os golos da partida.

A equipa do técnico luso está em quinto lugar, com quatro pontos. O Juventude segue em oitavo, com três.

Caixinha volta a ceder pontos sem Neymar

A jogar em casa, o Santos de Pedro Caixinha empatou na receção ao Bahia, por 2-2.

Thaciano (50m) e Diego Pituca (81m) marcaram os golos do Santos. Erick (17m) e Luciano Juba (90) empataram.

Neymar voltou a ficar fora das opções por lesão.

O técnico português ainda não sentiu o sabor da vitória e está em 16.º lugar, com um ponto. O Bahia segue com dois e em 13.º.

