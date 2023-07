O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, pediu desculpa por ter agredido Pedro durante o jogo do Mengão contra o Atlético Mineiro, disputado na última madrugada. O pedido de desculpas público do adjunto de Sampaoli surge depois de o avançado ter denunciado o sucedido através das redes sociais.



«Poderia começar estas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no balneário muito chateado e ao querer resolver logo a situação, errei. Foi planeado que hoje seria dia de folga. É pena porque eu gostava de falar sobre o que se passou pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma», começou por dizer numa nota divulgada pelo Globo Esporte.



«Estive a pensar sobre o que aconteceu durante horas e gostaria de voltar atrás no tempo. Mas não é possível. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que forem necessárias. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição tem coisas que nos fazem mal. Situações de stress que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretende usar esse conexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido num outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso. Irei trabalhar para mudar e ser melhor», acrescentou ainda.

Segundo a imprensa brasileira, Pablo Fernández não gostou da atitude de Pedro no aquecimento e acabou por agredi-lo no balneário. O avançado terá apresentado queixa numa esquadra de Belo Horizonte.