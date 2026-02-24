Presidente da CBF confirma que Ancelotti vai renovar em breve
Novo contrato do selecionador brasileiro será válido até ao Mundial 2030
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Carlo Ancelotti vai renovar contrato em breve. Segundo Samir Xaud, faltam apenas «ajustes burocráticos e jurídicos» para que o selecionador brasileiro renove até ao Mundial de 2030.
«Queremos um trabalho de construção. Acreditamos que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados», começou por dizer o líder da CBF.
«Nós temos a melhor matéria-prima do mundo. Temos de aproveitar isso, este tempo dele aqui no Brasil, junto da seleção brasileira. Eu acredito muito no trabalho que ele tem feito. Por confiarmos nisso, iniciámos as conversas para a renovação», acrescentou.
Ancelotti já é o selecionador mais bem pago do mundo, com um salário de cerca de 10 milhões de euros por ano. Segundo o Globoesporte, o novo contrato terá condições semelhantes, mas com ajustes nos prémios por objetivos. Caso o Brasil vença o Mundial deste ano, o técnico italiano vai receber um bónus de cinco milhões de euros.