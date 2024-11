Numa altura em que se especula um regresso de Neymar ao Brasil, Durcésio Mello, presidente do Botafogo, deu uma entrevista ao canal «Resenha Alvinegra» na qual que elogiou Neymar, chegando a dizer que é melhor do que Cristiano Ronaldo.

No entanto, o presidente do «fogão» não quer o astro brasileiro com as cores do clube do Rio de Janeiro.

«Deus me livre! O Neymar é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, ele está ao nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa ausência de um ano e pouco, agora lesionou-se de novo».

O Botafogo está bem encaminhado para vencer o Campeonato Brasileiro esta temporada. A equipa de Artur Jorge está também na final da Taça Libertadores, na qual vai defrontar o Atlético Mineiro.