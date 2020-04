O presidente do Cruzeiro, José Dalai Rocha, testou positivo ao Covid-19, informou o clube nas redes sociais.



Além do dirigente máximo da Raposa, também outro membro da direção, Alexandre Faria, está infetado com o novo coronavírus.



Entretanto, o Cruzeiro anunciou esta quarta-feira que jogadores e funcionários vão gozar de um período de 20 dias de férias. Caso a pandemia continua a alastrar-se pelo Brasil, o emblema de Minas Gerais avançará para um corte de 25 por cento nos vencimentos de todos os funcionários e futebolistas.



