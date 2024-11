Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu na última semana uma entrevista à jornalista Alicia Klein do jornal brasileiro UOL na qual garantiu que se for eleita nas próximas eleições do Palmeiras, Abel Ferreira sera para manter.

«Não tenho dúvida que a minha prioridade, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o Abel ficasse conosco até pelo menos o final do meu segundo mandato [2027].»

«Olha, seria sim, seria [prioridade mantê-lo]. Eu sempre quis... Ele sabe disso. Uma grande felicidade que eu tive foi renovar. Eu não tenho dúvida que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma disso.», concluiu Leila Pereira na entrevista.

No entanto, a presidente do Palmeiras admitiu que ainda não falou com o técnico de 45 anos sobre uma possível renovação.

«Mas isso eu vou conversar com ele. Eu já falei disso 500 vezes na imprensa, mas nunca falei pessoalmente com ele. Mas ele sabe também que aqui é tudo na paz. Stress é só do muro para fora, do muro para dentro é todo o mundo muito calmo.»

Abel Ferreira é o treinador mais titulado da história do clube brasileiro, igualando Oswaldo Brandão com 10 troféus. O Palmeiras vai a eleições no próximo dia 24 de novembro.