O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Gabigol está de volta ao clube. O líder do «Peixe» falou aos jornalistas esta sexta-feira, à saída do centro de treinos, e revelou que o avançado ex-Benfica é esperado para realizar exames médicos.

«Estamos à espera para os exames médicos de rotina. É importante porque o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de regressar. É um jogador identificado que, ao demonstrar essa sua vontade de voltar, percebemos que está concentrado, preparado e determinado para ajudar num ano desafiador, difícil, de muitas competições. Precisamos de atletas determinados a não estar apenas por nome, mas a colaborar e contribuindo com a qualidade que tem para que o Santos possa fazer boas campanhas», disse Marcelo Teixeira.

Segundo a imprensa brasileira, o avançado de 29 anos vai ser emprestado pelo Cruzeiro, com opção de compra. Gabigol foi formado no Santos, de onde saiu em 2016, para rumar ao Inter de Milão. Após as passagens por Itália e por Portugal, voltou ao «Peixe», em 2018.

O presidente do Santos também falou da renovação com Neymar, que tinha vínculo até junho, altura do Mundial, mas acertou a permanência no clube até ao final de 2026. «Não tivemos dificuldades porque o entendimento era mais ao menos nessa linha. A ideia inicial era até ao meio do ano e nós, em conjunto, encontrámos esse denominador comum que é bom para o Santos.»

Neymar, de 33 anos, disputou 28 jogos pelo Santos no ano passado, tendo somado 11 golos e quatro assistências.