O presidente do Santos, Andrés Rueda, confirmou esta sexta-feira a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Em conferência de imprensa, o dirigente do Peixe deu até alguns detalhes sobre o negócio com os encarnados.

«O caso do Veríssimo foi complicado. O presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira] é muito duro. A negociação não começou da melhor maneira, eles sabiam que a nossa situação financeira era fraca e pressionaram-nos muito. A primeira proposta era para pagar em seis anos, sem sentido. Depois de quase 20/25 dias, conseguimos chegar a um bom denominador», começou por dizer.

«75 por cento do valor será pago em 2021, e depois a última parcela mais para a frente. Conseguimos também uma redução da parte do passe do jogador. O jogador queria 15 por cento, e para facilitar abriu mão de cinco por cento. Outro ponto que negociámos, o valor da comissão para o agente, também conseguimos diminuir. O negócio passou a ser mais atraente para o Santos», prosseguiu.

Rueda confirmou, de resto, que Veríssimo só vai viajar para Lisboa após a final da Libertadores frente ao Palmeiras, agendada para 30 de janeiro: «Teoricamente tudo fechado, mas sempre com uma condição: teria de ficar até ao final da Libertadores. Tivemos vários problemas, num momento o presidente do Benfica queria o jogador de imediato, depois só queria pagar depois da transferência.... Houve um desgaste na negociação, mas no final correu tudo bem. O Benfica aceitou todas as nossas condições.»