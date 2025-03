Rafa Benítez assumiu que esteve próximo de aceitar rumar ao Botafogo, que acabou por contratar Renato Paiva para suceder, praticamente dois meses depois, a Artur Jorge no comando técnico do clube campeão brasileiro e da América do Sul.

«Sim, estive muito próximo. Tive uma boa conversa com o dono [John Textor] e também com o diretor-desportivo. Eles impressionaram-me porque eram muito ambiciosos. Mas era muito longe», afirmou o treinador espanhol em declarações à Sky Sports.

«É preciso analisar todos os detalhes e tenho a minha família aqui. Fiquei muito feliz pela abordagem e pela forma muito profissional como ela foi feita. E as ideias eram muito boas», acrescentou.

Rafa Benítez, campeão europeu pelo Liverpool em 2005 e duas vezes de Espanha pelo Valência no princípio do século, está sem clube desde março de 2024, altura em que foi despedido do Celta de Vigo. «Tive muitas ofertas ao longo do último ano. Mas estive sempre à espera da Premier League porque é a liga de que eu gosto. Há que escolher a oportunidade certa e espero que ela chegue em breve», rematou o treinador de 64 anos.