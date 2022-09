Ramires anunciou esta quarta-feira o final da carreira profissional, aos 35 anos.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o internacional brasileiro agradeceu a todos os clubes por onde passou, incluindo o Benfica, e a todas as pessoas com quem se cruzou no futebol.

Ramires esteve apenas uma época no Benfica, em 2009/10, mas foi fundamental no regresso das águias aos títulos, então sob o comando de Jorge Jesus.

De Portugal seguiu para o Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões. O último clube que reprensentou foi o Palmeiras, de Abel, em 2020.

Foi ainda internacional brasileiro em 54 ocasiões, com quatro golos marcados.