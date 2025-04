Protagonista da polémica antes do Argentina-Brasil, a contar para a qualificação do Mundial 2026, Raphinha comentou pela primeira vez as próprias declarações de «porrada» nos argentinos.

Há duas semanas, em entrevista no podcast de Romário, o jogador brasileiro disse o seguinte sobre o encontro escaldante com os argentinos: «Porrada neles, dentro e fora de campo se for preciso».

Agora, no final do Barcelona-Dortmund (4-0), Raphinha confessou que as «palavras não foram corretas», mas «não voltaria atrás» com as mesmas.

«Já esperava que houvesse repercussão pela grandeza do jogo. As palavras não foram as corretas, mas o meu pensamento na seleção é esse: defender a camisola e o meu país, independentemente de como for. Vou defender os meus no Brasil, no Barcelona e se tiver que lutar vou fazê-lo», explicou à TNT.

«Não volto atrás em nenhuma palavra que disse. Foi um pouco agressiva a maneira como falei, mas também tem a sua interpretação. Tem quem interprete de uma maneira, outros de outra maneira», acrescentou.

O Brasil acabou a perder por 4-1 e Raphinha foi alvo de chacota e alguns empurrões durante o encontro. Os ânimos acabaram por serenar, mas o ex-Sporting ainda não tinha falado sobre o sucedido.