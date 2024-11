Depois do empate frente ao Cruzeiro (1-1), o treinador do Grémio, Renato Gaúcho, tomou uma postura agressiva na conferência de imprensa, chegando a ameaçar os jornalistas, ao colocar em causa questões de segurança e questões familiares.

Quando desafiado a fazer uma avaliação do seu trabalho esta época e a falar acerca da continuidade no clube na próxima, o técnico, indignado, protestou perante a sala de imprensa e questionou o trabalho feito pela mesma nos últimos tempos.

«Quanto à minha renovação, eu tenho três respostas. A primeira é que eu sou muito bom. Vocês, da imprensa, gostam de me colocar contra os adeptos. O que vocês têm mentido para a nossa massa adepta é uma coisa absurda. Vocês inventaram quatro, cinco treinadores para o Grémio. Vocês falam o nome de um treinador. Nunca foi falado o nome de um treinador aqui dentro. A minha confiança no presidente é total. Vocês sabem que é mentira. Passam dois dias, falam o nome de outro treinador. Vocês não têm responsabilidade. Não são todos. Vocês querem que eu seja profissional convosco? De que forma? Passam dois dias, e o idiota que deu a notícia já fala outro treinador. E fica por isso mesmo. Se eu começar a falar que algum de vocês ganham um dinheiro por fora para criar crise no Grêmio? Tem prova, Renato? Não, por isso é que eu não falo. Se eu falar que alguns ganham um presentinho lá fora? Vocês não inventam notícias todos os dias? Uma mentira atrás da outra. Depois, querem respeito. Os treinadores estão cheios de dar entrevistas. Eu estou aqui por educação. Por mim, eu não daria mais entrevistas. Vocês não respeitam o profissional. Fica difícil trabalhar», começou por dizer.

Depois, começou o período de ameaças e intimidação.

«Antes de ir embora, vou deixar uns nomes para os nossos adeptos. Eu estou bem calmo, respondendo com educação. Se continuar essa invenção de notícias para tumultuar o ambiente do Grêmio, eu vou ser o primeiro a conversar com o presidente para não dar mais entrevistas. Vem o meu adjunto. Eu sou muito bom. Sou bom demais. Eu sei da minha capacidade. O presidente sabe da minha capacidade. Eu desaprendi tudo? Se continuarem a mentir, vou dar os nomes aos bois, vou atacar também, chamar de mentiroso, chamar alguns de covarde. Vocês também têm família, filhos no colégio, vocês andam por aí e os adeptos conhecem-vos. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Não preciso de nenhum de vocês. Se forem profissionais comigo, eu serei profissional convosco.»