Horas após a eliminação da Libertadores frente ao Independiente del Valle de Renato Paiva, o Grémio anunciou a saída de Renato Gaúcho.



O técnico de 58 anos falhou a eliminatória contra o clube equatoriano após ter testado positivo à covid-19. Ainda assim, a formação de Porto Alegre decidiu rescindir contrato com o treinador.



A terceira passagem de Renato Gaúcho pelo comando técnico do Grémio durou quatro anos e sete meses, período no qual vence sete títulos: três estaduais (2018, 2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018) e uma Recopa Gaúcha (2019).

Tiago Gomes vai suceder a Renato Gaúcho, o treinador com mais jogos pelo Grémio, de forma provisória.