O Grémio perdeu este domingo com Aimoré (1-2), na última jornada do Grupo B do Campeonato Gaúcho, e no final do encontro, o técnico Renato Gaúcho não quis ouvir comparações com Jorge Jesus.

Questionado sobre o facto de ter utilizado os jogadores da equipa principal no campeonato estadual, à semelhança do que o treinador português fez no Flamengo, Renato Gaúcho respondeu, agastado: «Vamos esquecer o Jorge Jesus.»

«Jorge Jesus tem uma seleção, tem 200 milhões [de reais] para gastar», co ntinuou, explicando depois aos jornalistas a sua opção.

