Reformado há menos de um ano, Arjen Robben tem uma proposta do Botafogo para regressar aos relvados. Foi um dirigente do Fogão quem revelou o interesse no ex-internacional holandês.



«Para mim, Robben foi o melhor jogador do Mundial 2014. O Messi ganhou porque é o Messi e foi vice-campeão. Mas ele é o meu ídolo, acho-o um grande jogador. Há um certo risco, porque está há muito tempo parado. Sondei-o, ele respondeu-me. Ficou muito feliz com o interesse do Botafogo», disse Ricardo Rotenberg, citado pelo Globo Esporte.



Pese embora exista interesse, Rotenberg não garante que o antigo extremo volte a jogar futebol.



«Pedi ao Marcos Leite para ajudar o Botafogo a entrar em contacto com o Robben. Falou com o empresário do Robben e ajudou-nos. Com o Obi Mikel, abordámos outro empresário. É muito difícil, está há muito tempo sem jogar e, se quiser, pode ganhar quatro vezes mais lá fora. Mas ele sabe do interesse do Botafogo», acrescentou.



Robben disputou a última partida oficial da carreira a 25 de maio do ano passado frente ao Leipzig, na final da Taça da Alemanha. Jogou 17 minutos.