Alguns jogadores do campeonato brasileiro uniram-se contra o uso de relvados sintéticos, no Brasil, numa publicação conjunta partilhada nas redes sociais. Estes atletas defendem que o futebol profissional deve ser jogado apenas em relvados naturais.

Nomes bem conhecidos como Neymar e Tiquinho Soares, do Santos, Lucas Moura, do São Paulo, Alan Patrick e Bruno Henrique, do Internacional, Gabigol, do Cruzeiro, Thiago Silva, do Fluminense e Philippe Coutinho, do Vasco, aderiram à campanha.

«É preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está a tomar. É um absurdo termos de jogar em relvado sintético nos nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um mau relvado é fazer um relvado bom, simples assim», pode ler-se no comunicado conjunto.

«Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do relvado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado [relvado] sintético», exclamam os responsáveis.

Atualmente, estádios de clubes importantes, como o Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico Paranaense, o Nilton Santos, do Botafogo, a Arena MRV, do Atlético Mineiro, além do Pacaembu, estádio municipal de São Paulo, têm relvado sintético.