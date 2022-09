Richarlison recorreu às redes sociais para condenar o gesto racista de que foi alvo, após o segundo golo do Brasil na goleada à Tunísia.

A federação brasileira (CBF) já tinha lamentado a banana atirada na direção do jogador, no Parque dos Príncipes, e o jogador do Tottenham pediu menos conversa e mais ação perante estes casos.

«Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos», escreveu Richarlison.