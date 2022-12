Tite deixou o cargo de selecionador brasileiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já comunicou que o sucessor só será anunciado em janeiro, mas vários nomes têm sido cogitados após a eliminação da canarinha no Mundial 2022.

O antigo campeão do Mundo, Rivaldo, não vê com bons olhos a ideia de contratar um treinador estrangeiro e considera mesmo que essa decisão seria «uma falta de respeito» para com os técnicos brasileiros. Além disso, sugere cinco nomes para o cargo.

«Eu não concordo e acho uma falta de respeito para com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr», escreveu na rede social Instagram.

Rivaldo, Bola de Ouro em 1999, considera que «trazer um treinador estrangeiro não é certeza» de que o escrete se sagre campeão mundial.

«Os estrangeiros sem dúvida são muito bons treinadores também, mas a selecão é nossa, da nação e tem de ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro a correr nas veias», vincou.

«O mais importante são os jogadores, temos de ajudá-los, encorajar e dar confiança… porque temos uma bela geração a caminho e uma base com experiência com a amarelinha», acrescentou.