Roberto Carlos, antiga estrela do Real Madrid e da seleção brasileira, realizou recentemente uma cirurgia. A operação ocorreu devido a um problema cardíaco. A operação, que deveria ter demorado 40 minutos, durou cerca de três horas. Porém, o antigo lateral tranquilizou os fãs e fez uma publicação a garantir que está bem.

«Gostaria de esclarecer as recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planeado com a minha equipa médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco. Estou confiante, recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, carinho e preocupação. Quero tranquilizar todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado a toda equipa médica que cuidou de mim», escreveu numa publicação no instagram.