21 de março. Ronaldinho Gaúcho completa mais um ano de vida neste sábado, mas assinala a data fechado numa prisão paraguaia, por causa do incidente com os passaportes falsos.

O antigo internacional brasileiro não larga o sorriso, mas este será, no mínimo, um dos aniversários mais tristes em 40 anos.

Ronaldinho está detido há duas semanas, à espera do desfecho do processo dos passaportes falsos que utilizou para entrar no Paraguai para participar num evento, juntamente com o irmão (e representante), Roberto Assis, antigo jogador do Sporting.

O antigo jogador de Barcelona e Milan até já ganhou um torneio de futebol na prisão, e costuma aproveitar as três horas passadas no espaço exterior da «Agrupación Especializada» para matar saudades da bola, mas o sorriso perde brilho à medida que os dias passam.

«Está um pouco desanimado, mas sempre a sorrir. Está bem, não lhe falta nada. Não está sempre fechado, passa muito tempo no espaço exterior com outros reclusos. É uma pessoa muito humilde», revelou ao Infobae o amigo Fernando Lugo, jogador paraguaio de futevólei, que visitou Ronaldinho esta sexta-feira, na companhia de Nélson Cuevas.

Lugo garante que Ronaldinho está a ser bem acompanhado pelos advogados, que lhe levam roupa todos os dias, mas acrescenta também que o antigo internacional «canarinho» continua a dizer que não percebe o motivo pelo qual está detido.

Ainda que a pandemia de covid-19 tenha alterado também as regras de funcionamento da prisão, a imprensa sul-americana garante que os reclusos do estabelecimento prisional estão a preparar um churrasco para assinalar a data.

Ronaldinho tem sido muito acarinhado pelos outros reclusos, mas por certo que, em dia de aniversário, desejará recuperar a liberdade o quanto antes. O último dos casos a fazer sombra ao sorriso eterno.