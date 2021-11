Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto'o, hoje já quarentões e colegas no Barcelona num dos melhores períodos da história do emblema espanhol, reencontraram-se neste fim de semana no Qatar, onde assistiram ao Grande Prémio de Fórmula 1.

Num fim de semana que reuniu num só espaço muitas figuras do automobilismo e também do futebol no país onde em 2022 vai jogar-se o Mundial, os dois foram protagonistas de um momento cúmplice.

Ronaldinho Gaúcho partilhou-o nas redes sociais, tal como fotografias com outras caras conhecidas, como Sir Jackie Stewart (tricampeão mundial de F1), Patrick Kluivert, Tim Cahill e Marco Materazzi.