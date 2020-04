O ex-internacional argentino Jorge Valdano saiu em defesa de Ronaldinho Gaúcho, que está a cumprir prisão domiciliária num hotel no Paraguai após já ter passado um mês na prisão por ter entrado no país com passaportes falso.

«Ronaldinho esteve umas semanas na prisão. Se o nível de delinquência média fosse o de Ronaldinho, o mundo deveria ser uma prisão. Uma coisa é ser tonto, como definiu o advogado, outra é ser delinquente», escreveu Jorge Valdano num artigo de opinião no El País, chamado: «Deixem Ronaldinho em paz.»

«Como acontece com tantos jogadores brasileiros, para ele a vida sempre foi uma festa e futebol, um jogo que exagera a vida, por isso, uma festa ao quadrado. O único sítio onde Ronaldinho foi subversivo foi no relvado», apontou Valdano.