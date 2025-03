Ronaldo Fenómeno teve uma carreira marcada por lesões e desde cedo ficou na mira dos defesas. No Charla podcast, o antigo avançado brasileiro contou que a entrada mais dura que sofreu foi em agosto de 1993, quando tinha 16 anos, num amigável disputado entre Cruzeiro e Benfica, no antigo Estádio da Luz.

Ronaldo queixou-se da entrada de Mozer, mas, na verdade, o carrinho não foi do compatriota. O Fenómeno sofreu uma entrada arrepiante de Kenedy quando seguia isolado para a baliza, contudo, o árbitro da partida apenas mostrou cartão amarelo ao português.

«O Mozer jogava com 21 centímetros atrás e 19 na frente. Um avançado joga com nove e oito nas chuteiras de alumínio. Era salto alto. Já no túnel se ouvia aquele barulho. Parecia que o robocop estava a chegar. Foi a entrada mais criminosa que eu já recebi», contou.

Nesse encontro, que terminou empatado a um golo, o Fenómeno entrou por volta da hora de jogo e o Benfica ficou interessado em contratá-lo. Um ano depois, o brasileiro assinou pelo PSV.