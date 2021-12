O antigo futebolista Ronaldo Nazário anunciou, este sábado, a compra do Cruzeiro, o seu primeiro clube como sénior e ao qual regressa 27 anos depois de ter saído dali para prosseguir uma carreira recheada na Europa, continente onde começou no PSV Eindhoven.

Num anúncio feito numa transmissão através das redes sociais, Ronaldo deixou uma primeira mensagem aos associados do Cruzeiro. Segundo o GloboEsporte, Ronaldo vai comprar 90 por cento das ações, por 400 milhões de reais (cerca de 62,4 milhões de euros).

«Feliz por ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro ao lugar no qual merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao adepto que se ligue outra vez ao clube, que volte a frequentar o clube, ir aos estádios, vamos precisar de muita força e união. Não temos nada a comemorar por enquanto, mas temos muita ambição», disse Ronaldo, ao lado do presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, bem como de Pedro Mesquita, da XP Investimentos.

Segundo a XP, em comunicado citado pelo GloboEsporte, o investimento de Ronaldo vai ser efetuado através da empresa Tara Sports.

«A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes», refere a XP, em comunicado.

Mais detalhes foram prometidos para breve por Ronaldo, Sérgio e Pedro, no anúncio feito este sábado.

O Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente de forma concreta, através do seu sítio e das suas redes sociais, sobre o negócio. No entanto, via Twitter, já deixou conta de que há novidades no seio do clube.

É de sonho que se vive acordado que estamos falando... — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2021

Ronaldo, antigo avançado, agora com 45 anos, já tinha adquirido o Valladolid, clube de Espanha, em 2018.

A venda explicada

Este anúncio surge depois de, esta sexta-feira, dia 17, em Assembleia Geral, o Cruzeiro ter aprovado a alteração nos estatutos, que permite a venda até 90 por cento das ações da Sociedade Anónima do Futebol (SAF), criada este mês. Das 564 pessoas presentes, segundo o UOL, 544 votaram a favor da mudança nos estatutos.

Antes desta alteração ter aval na AG, o Cruzeiro só podia vender 49 por cento das ações da SAF.