Sem jogar desde novembro de 2018, Bryan Ruiz, antigo jogador do Sporting, encontra-se a trabalhar com a equipa B do Santos.

De acordo com a imprensa brasileira, o «Peixe», clube orientado por Jesualdo Ferreira, procura rescindir o contrato cuja validade se estende até dezembro de 2020.

Recorde-se que o jogador costa-riquenho disputou apenas 13 partidas desde que chegou à equipa brasileira, em 2018, não tendo apontado qualquer golo.