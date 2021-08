O Santos informou esta segunda-feira que chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Kaio Jorge para o clube italiano.

«O Santos e a Juventus, de Itália, chegaram a acordo para a negociação do avançado Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). A equipa italiana aceitou os termos do Peixe e o jogador será libertado já para atuar na Europa», pode ler-se, numa nota publicada pelo clube.

Recorde-se que o Santos aceitou uma proposta do Benfica pela jovem promessa brasileira, mas o avançado optou pela Juventus, uma vez que estava na fase final do vínculo com o emblema do Vila Belmiro e podia assinar um pré-contrato com outro clube.

Agora, a Juve, de Cristiano Ronaldo, chegou também a acordo com o Santos e o avançado de 19 anos prepara-se para mudar-se já para o futebol europeu.