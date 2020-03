O Santos, atualmente orientado por Jesualdo Ferreira, está interessado no regresso de Robinho, atualmente jogador do Istambul Basaksehir, da Turquia.

A revelação foi feita por um dirigente do Peixe, em entrevista ao programa Revista do Esporte, da TV Cultural Litoral.

«Santos e Robinho, sempre que se fala dos dois há interesse das duas partes. Óbvio que para nós, e para grande parte da direção, cada um tem uma opinião. Posso falar por mim e pelo presidente que o Robinho é um ídolo, uma referência, uma grande pessoa», começou por dizer Matheus Rodrigues.

«Não há proposta. Mas estamos sim a falar com a Marisa Alija [advogada do jogador] porque estamos a trabalhar na possibilidade de acerto já com a dívida que o Santos tem com o Robinho de outras temporadas [de cerca de 7 milhões e 500 mil euros]. A Maria está muito recetiva connosco, com o clube. O Robinho nem vale a pena falar, ele fala abertamente para todos sobre o carinho e a vontade que tem, mas neste momento estamos a trabalhar para saldar a dívida para que a meio do ano, se possível e se houver condições financeiras… [finalizar a transferência].»

Refira-se que Robinho conta atualmente com três passagens pelo Santos, nas quais fez 246 jogos e 109 golos pelo emblema de Vila Belmiro.