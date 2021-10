A justiça brasileira decretou um prazo de cinco dias para o Santos apresentar todos os documentos relativos à transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, escreve o portal UOL.



Segundo a mesma fonte, caso o «Peixe» não cumpra a ordem judicial, será emitido um mandado de apreensão e busca. Refira-se que o clube da Vila Belmiro já recusou, num primeiro momento, apresentar a documentação necessária.



A agência NBK alega ter acordado, em 2013, receber 60 por cento de uma futura venda do internacional brasileiro, por serviços de assessoria e intermediação. A empresa reclama que nunca recebeu o valor alegadamente acordado com o clube paulista aquando da saída do defesa para a Luz.



Até ver, o Santos apresentou apenas um dos oito documentos exigidos pela NBK relativos à venda de Lucas Veríssimo.



Lembre-se que Lucas Veríssimo custou 6,5 milhões de euros ao Benfica em janeiro de 2021.