O Santos anunciou, esta quarta-feira, que vai realizar um estágio em Portugal durante a realização do Mundial, entre os dias 7 e 17 de julho.

A equipa onde Neymar atua irá realizar três jogos particulares, contudo apenas o duelo frente ao V. Guimarães, marcado para o dia 12 de julho no Estádio D. Afonso Henriques, está confirmado.

No comunicado do Santos, o emblema brasileiro salienta que o estágio tem como objetivo «ampliar a presença internacional do Santos e fortalecer os laços históricos em Portugal». No mesmo comunicado, Marcelo Teixeira - presidente do clube - acrescenta que Portugal faz parte da história do Santos.

«Portugal faz parte da história do Santos FC e da construção da nossa identidade mundial. (...) Queremos fortalecer a marca do Santos FC fora do Brasil, aproximar a torcida portuguesa e proporcionar ao nosso elenco uma experiência importante em um ambiente de grande visibilidade para o futebol mundial», refere.

Atualmente o Santos ocupa o 17.º lugar do campeonato brasileiro, com 18 pontos em 17 jogos realizados.

PEIXÃO EM PORTUGAL! 🇵🇹⚪️⚫️



O Santos FC fará amistosos e preparação entre os dias 7 e 17 de julho, em terras portuguesas, incluindo confronto já confirmado diante do Vitória-POR, em Guimarães



A ação integra o projeto Joga Brasil e prevê a realização de três amistosos no país… pic.twitter.com/5rvz0jO2BR — Santos FC (@SantosFC) May 27, 2026