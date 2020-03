Renzo Saravia foi apresentado esta quinta-feira no Internacional Porto Alegre, onde vai jogar até ao final do ano por empréstimo do FC Porto.

O lateral argentino, que não conseguiu impor-se nos azuis e brancos, explicou por que razões decidiu aceitar o convite da equipa brasileira.

«Não joguei o que esperava no FC Porto. Tinha a possibilidade de ficar, mas o meu objetivo é continuar a jogar e fazê-lo com regularidade para voltar à seleção da Argentina», disse em conferência de imprensa.

«Quando o meu empresário me comunicou a possibilidade de vir para o Internacional com a possiblidade também de ter o mesmo treinador com quem consegui um título importante na Argentina, não duvidei», acrescentou Saravia, referindo-se a Eduardo Coudet, com quem foi campeão argentino no Racing Avellaneda.

Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, confirmou que Saravia chega com uma cláusula de opção de compra (não revelou os valores) e realçou a postura do FC Porto durante o processo negocial. «Óbvio que temos a opção de compra, mas ela fica restrita aos clubes. Desejamos que comprove as características e as virtudes que o trouxeram, e cabe-nos também fazer o nosso agradecimento ao FC Porto, que entendeu o nosso momento e em menos de 48 horas conseguimos inscrevê-lo na Libertadores», rematou.