Flamengo e Athletico Paranaense protagonizaram um duelo «quentinho» nos quartos de final da Taça do Brasil. No final da partida, o Mengão queixou-se de vários lances de arbitragem, algo que Luiz Felipe Scolari classificou como «gritinho de histeria»



«O quê? Eles estão a reclamar de alguma coisa? Passa o lance do Gabigol a pontapear o Fernandinho ou o lance vergonhoso do Arrascaeata. É para expulsar 30 dias seguidos. Não partiu o pé do Erick por milagre. Por amor de Deus. Não me venham com choradeira, quem têm de chorar somos nós. Poderíamos ter um jogador seis meses de fora. É gritinho de histeria», atirou o antigo selecionador nacional.



O jogo terminou sem golos e ficou marcado também pela expulsão de David Luiz, por protestos, já nos minutos finais.