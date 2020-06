Sem clube desde maio, Guilherme Dellatorre lembrou a passagem pelo FC Porto em 2013. O avançado elogiou Lucho González e Jackson Martínez e recordou a confiança que Helton tinha com o presidente dos dragões.



«Gostava muito do Lucho González. Impressionou-me a forma como comandava a equipa. Ele era o capitão, mas era muito humilde. Chegava sempre cedo aos treinos e cumprimentava todos um por um, incluindo os miúdos da equipa B. É uma pessoa muito educada e tenho-o como exemplo pela forma de ser e pelo profissionalismo», começou por dizer, em entrevista à ESPN.



O jogador brasileiro apenas jogou pela formação secundária dos portistas, na qual apontou 11 golos em 36 jogos. Dellatorre disputava um lugar no ataque com Jackson, Hulk, Liedson, Atsu, Varela, Kléber, entre outros.



«O Jackson Martínez é muito forte! Todos os dias ele ia para a academia e fazia flexões, barra, etc. O Helton tinha tanta moral que o presidente teve um problema no coração e ele foi lá dar apoio», referiu.



Dellatorre contou que tinha acordo para rumar ao Estoril para empréstimo, mas um telefonema inesperado alterou os planos da sua carreira.



«Estava mais ou menos apalavrado que ia jogar na primeira Liga. Se corresse bem e continuasse a evoluir, voltaria ao FC Porto quando o Jackson fosse vendido», explicou.

«Estava a jantar em São Paulo quando Petraglia [presidente do Atlético Paranaense] mandou-me abortar a viagem para Portugal para ir para o Atlético, que comprou metade do meu passe», acrescentou.

O futebolista de 28 anos jogou três épocas no Furacão, passou pelo QPR, pelos tailandeses do Suphanburi e pelo APOEL.