As imagens reveladas no início da semana do possível novo equipamento alternativo do Brasil para o Mundial 2026 de futebol, com o vermelho como cor principal, levaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a esclarecer a situação e a sublinhar que «os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos».

Em nota oficial, em resposta às imagens lançadas pelo Footy Headlines, especialista mundial de equipamentos desportivos, a «Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas de supostos uniformes da Seleção brasileira para o Mundial 2026 não são oficiais».

«Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto (os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos) e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike», conclui a CBF, em comunicado.